Stand: 12.04.2021 16:58 Uhr Goslar: Toter in Linienbus gefunden - Todesursache unklar

Nach dem Fund einer Leiche in einem Linienbus in Goslar ermittelt die Staatsanwaltschaft. Ein Busfahrer hatte am Wochenende bei einer Kontrolle auf dem Betriebshof in einem abgestellten Bus einen leblosen Mann entdeckt. Er verständigte die Polizei. Bei dem Toten handele es sich um einen 24-Jährigen aus dem Landkreis Goslar, sagte ein Polizeisprecher. Der hinzugerufene Notarzt habe keine Todesursache feststellen können, so der Sprecher. Wie in solchen Fällen üblich, leitete die Staatsanwaltschaft Braunschweig daher ein Verfahren ein. Dabei werde auch geklärt, ob der Mann Opfer eines Verbrechens wurde, hieß es. Mit einem Ergebnis wird im Laufe des Dienstags gerechnet.

