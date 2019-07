Stand: 21.07.2019 10:30 Uhr

Goslar: Tödlicher Unfall lockt Schaulustige an

Nach dem schweren Verkehrsunfall auf der B241 bei Goslar mit zwei Toten hat es am Sonnabend zahlreiche Schaulustige zu der geräumten Unglücksstelle gezogen. Sie wollten sich offenbar die Schäden und Spuren des tödlichen Aufpralls aus der Nähe anschauen. Das teilte die Polizei jetzt mit und zeigte sich entsetzt über das Verhalten der Gaffer, die "in verantwortungsloser Manier ihrer Neugierde nachgehen" wollten. "Wir appellieren an dieser Stelle noch einmal ganz deutlich an den hoffentlich noch vorhandenen gesunden Menschenverstand", so die Polizei. "Hört bitte auf, den Unfallort aufzusuchen, Eure Autos in unmittelbarer Nähe am Fahrbahnrand abzustellen oder den Bereich im Schritttempo zu passieren." Es grenze an ein Wunder, dass es wegen des rücksichtslosen Verhaltens einiger Personen nicht zu weiteren Unfällen gekommen sei, heißt es weiter.

Goslar: Auto rast gegen Baum - zwei Tote 20.07.2019 12:30 Uhr Am Sonnabendmorgen hat ein 21-Jähriger zwischen Goslar und Vienenburg die Kontrolle über sein Auto verloren. Er und der Beifahrer wurden tödlich verletzt.







Zwei junge Männer sterben, ein Dritter lebensgefährlich verletzt

Am Sonnabendmorgen gegen 5 Uhr war zwischen Goslar und Vienenburg in Höhe Krähenholz ein Auto gegen einen Baum geprallt. Der Wagen wurde in mehrere Teile gerissen, der brennende Motorblock etwa 20 Meter von der Unfallstelle entfernt aufgefunden. Der 21 Jahre alte Fahrer wurde eingeklemmt; sein 19-jähriger Beifahrer wurde aus dem Audi geschleudert. Beide starben noch an der Unfallstelle. Ein weiterer Mitfahrer, ein 20-Jähriger, überlebte lebensgefährlich verletzt.

Unfallursache noch unklar

Laut Polizei hatte der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war in einer Rechtskurve zunächst nach links und anschließend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann gegen den Baum geprallt. Die Bundesstraße musste für die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen beidseitig gesperrt werden.

