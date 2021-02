Stand: 21.02.2021 17:26 Uhr Goslar: Stein durchschlägt Scheibe von fahrendem Auto

Ein Stein hat in der Nacht zu Sonntag in Goslar die Windschutzscheibe des Pkw eines 40-jährigen Autofahrers durchschlagen. Der Mann wurde schwer an der Schulter verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der Bundesstraße 6 in Höhe einer Fußgängerbrücke. Die Polizei schließt nach Angaben eines Sprechers nicht aus, dass der Stein geworfen wurde. Denkbar sei aber auch, dass er sich von der Brücke gelöst hat. Bei einer ersten Ansicht habe allerdings kein Schaden an der Brücke festgestellt werden können, hieß es. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (05321) 33 90 zu melden.

