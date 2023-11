Stand: 08.11.2023 08:43 Uhr Goslar: Roland Kaiser hilft bei Spendenaktion der Kleiderstiftung

Die Deutsche Kleiderstiftung will am Martinstag mit einem Aktionstag auf bedürftige Menschen in der kalten Jahreszeit aufmerksam machen. Am "Tag der Kleiderspende“ am 11. November sollen in einem stiftungseigenen Geschäft in Goslar Bühnen-Outfits von Schlagerstar Roland Kaiser für den guten Zweck versteigert werden. Die Organisation mit Sitz in Helmstedt hat auch die Bürger zu Spenden von Kleidung, Schuhen und Haushaltswäsche aufgerufen. Der Legende nach hatte der Heilige Martin, im vierten Jahrhundert Bischof von Tours, seinen Mantel für einen frierenden Bettler in zwei Stücke geteilt. Viele Menschen hätten sich zu den vergangenen Aktionstagen St. Martin zum Vorbild genommen, sagte der geschäftsführende Vorstand der Stiftung, Ulrich Müller. Die Deutsche Kleiderstiftung sammelt gebrauchte und neue Textilien und verteilt sie an Bedürftige im In- und Ausland.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 08.11.2023 | 08:30 Uhr