Stand: 12.03.2021 15:53 Uhr Goslar: Polizei stoppt Autofahrer mit Schüssen auf Reifen

Die Polizei hat in Goslar am Freitag einen flüchtenden Autofahrer mit Schüssen auf die Reifen gestoppt. Der 27-Jährige hatte zuvor bei einer Kontrolle Gas gegeben. Auf der Flucht, die ihn durch durch die Innenstadt und später über die B6 führte, gefährdete er mehrere andere Autofahrer, die bremsen oder ausweichen mussten, wie die Polizei mitteilte. Im Ortsteil Sudmerberg kam es zu den Schüssen: Der 27-Jährige hatte sich nach einem Unfall festgefahren und wurde von einem Streifenwagen blockiert. Als der Mann darauf Gas gab und mehrfach den Einsatzwagen rammte, in dem eine Polizistin saß, schossen die Einsatzkräfte auf die Reifen. Der 27-Jährige wurde darauf festgenommen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.03.2021 | 08:00 Uhr