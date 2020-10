Stand: 26.10.2020 12:08 Uhr Goslar: Polizei nimmt betrunkenen Randalierer in Gewahrsam

Ein stark alkoholisierter Mann hat laut Polizei am Sonntagmorgen in der Altstadt von Goslar randaliert. Wie die Polizei weiter berichtet, schlug er mehrere Fensterscheiben ein und beschädigte den Außenspiegel eines geparkten Autos. Zeugen hatten das Klirren der zu Bruch gehenden Glasscheiben gehört und die Polizei gerufen. Die Besatzung eines Streifenwagens traf den 27-jährigen Verursacher bei der Fahndung noch in Tatortnähe an und konnte ihn trotz eines Fluchtversuchs stellen, wie es hieß. Um weitere Straftaten zu verhindern, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurden eingeleitet.

