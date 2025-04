Stand: 01.04.2025 20:13 Uhr Goslar: Paul-Lincke-Ring soll "Goldener Ton" heißen

Der Rat der Stadt Goslar hat beschlossen, den Namen des Musikpreises Paul-Lincke-Ring in "Goldener Ton" umzubenennen. Das ergab eine Sitzung des Rates am Dienstagabend. Grünes Licht zur Namensänderung hatten zuvor zwei weitere Gremien gegeben: der Kulturausschuss der Stadt und der Ortsrat des Goslarschen Stadtteils Hahnenklee. Dort wurde der Paul-Lincke-Ring bislang verliehen. Der renommierte Musikpreis wurde den Angaben zufolge bereits an Künstler wie Peter Maffay, Udo Lindenberg, Ina Müller oder Annett Louisan vergeben. Im vergangenen Jahr sollte der Musiker Sven Regener den Preis erhalten - die Verleihung wurde jedoch ausgesetzt wegen Untersuchungen zu einer möglichen nationalsozialistischen Vergangenheit des Komponisten Paul Lincke. Unklar ist noch, wie der neue Preis aussehen soll.

