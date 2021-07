Stand: 13.07.2021 07:52 Uhr Goslar: Passantin bringt Schlange zur Polizei

Ungewöhnlicher Einsatz für die Polizei in Goslar: Den Beamten ist am Montag eine Schlange übergeben worden. Eine Passantin hatte das Tier in der Goslarer Innenstadt gefunden und es in einen Jutesack gesteckt. Die knapp einen Meter lange Schlange verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam. Man habe den Sack nicht aufgemacht, hieß es. Das Tier soll nun zu einer Schlangenfarm in Schladen (Landkreis Wolfenbüttel) gebracht werden.

Weitere Informationen Westerstede: Mann entdeckt vor Haustür eine Schlange Polizeibeamte fingen die ungiftige Kornnatter ein und gaben sie in einem Reptilienzoo ab. (21.02.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 13.07.2021 | 06:30 Uhr