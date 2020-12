Stand: 17.12.2020 12:59 Uhr Goslar: Mann attackiert 29-Jährige auf der Straße mit Messer

Ein Mann hat am Mittwochabend in Goslar-Sudmerberg unvermittelt eine 29 Jahre alte Fußgängerin mit einem Messer attackiert, wie die Polizei mitteilte. Rettungskräfte lieferten die verletzte Frau in ein Krankenhaus ein. Verdächtig ist ein 24-Jähriger, den Fahnder unweit des Tatorts festgenommen haben. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

