Goslar: Männliche Leiche auf einem Feldweg im Harz entdeckt

Der Fund einer männlichen Leiche beschäftigt die Polizei in Goslar. Zeugen hatten den Toten am Montag gegen 14.30 Uhr auf einem Feldweg an der Autobahn 36 im Bereich der Ausfahrt Vienenburg/Wiedelah entdeckt. Die Polizei vermutet ersten Erkenntnissen zufolge, dass der Verstorbene längere Zeit am Fundort lag. Die Ermittler wollen nun Todesursache und Identität des Mannes klären. Noch unklar ist, ob es sich bei der Leiche um den seit dem 25. Oktober 2022 vermissten Karl-Heinz H. aus Vienenburg handelt, nach dem Polizei, Feuerwehr und Privatinitiativen vergangenen Herbst gesucht haben, so ein Polizei-Sprecher.

