Stand: 19.03.2022 11:20 Uhr Goslar: Hobbyarchäologe findet Mörsergranate im Wald

Ein Hobbyarchäologe hat in der Nacht zu Sonnabend eine Mörsergranate in einem Waldstück im Landkreis Goslar gefunden. Nach Angaben der Polizei hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst die Echtheit der Granate bestätigt. Am frühen Morgen hätten die Experten Entwarnung geben können - der Zünder der Mörsergranate war bereits entfernt worden.

