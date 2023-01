Stand: 18.01.2023 11:21 Uhr Goslar: Beschäftigte sammeln Unterschriften gegen Galeria-Aus

In Goslar haben Beschäftigte von Galeria Karstadt Kaufhof und Gewerkschaftsvertreter von ver.di 5.000 Unterschriften für den Erhalt des Warenhauses gesammelt. Auch am Mittwoch wollen sie nach eigenen Angaben vor dem Eingang stehen und Unterschriften sammeln. Wahrscheinlich werde es am Mittwoch konkrete Zahlen aus der Galerie-Konzernzentrale in Essen geben, sagte ver.di-Sekretär Marc Jäger. Dabei würden wohl aber nicht die Namen der Standorte genannt, die erhalten bleiben sollen.

Weitere Informationen Galeria Karstadt Kaufhof: Wie geht es weiter? Etwa ein Drittel der Filialen soll geschlossen werden. Welche, ist noch nicht bekannt. Rund 4.000 Mitarbeiter sind betroffen. (02.11.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 18.01.2023 | 07:30 Uhr