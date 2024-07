Stand: 25.07.2024 14:47 Uhr Goslar: 24-Jähriger sorgt für ausufernde Verkehrskontrolle

Ein 24-jähriger Autofahrer hat am Mittwochvormittag während nur einer Fahrt durch Goslar gleich mehrere Straftaten begangen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach stellten Streifenpolizisten fest, dass der Fahrer ohne Zulassung und Versicherung unterwegs war. Außerdem waren am Auto Kennzeichen angebracht, die als gestohlen gemeldet sind. Der 24-Jährige soll sogar eingeräumt haben, dass er ohne Führerschein unterwegs ist und Rauschmittel genommen hat. Laut Polizei musste er deshalb anschließend eine Blutprobe und auch die Autoschlüssel abgegeben. Ihn erwarten nun eine Reihe von Strafverfahren.

