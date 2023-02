Stand: 09.02.2023 22:12 Uhr Goslar: 22-Jähriger verletzt Mann bei Streit lebensgefährlich

In Goslar hat ein 22-Jähriger einen 31-Jährigen in der Nacht zu Donnerstag lebensgefährlich verletzt. Der junge Mann soll seinem Opfer schwere Verletzungen am Kopf zugefügt haben, teilte die Polizei mit. Dabei habe er einen unbekannten Gegenstand verwendet. Die Verletzungen des Opfers waren am Donnerstagmittag nicht mehr lebensbedrohlich. Der mutmaßliche Täter befindet sich in Polizeigewahrsam. Die Beamten schließen nicht aus, dass der 22-Jährige und der 31-Jährige während der Tat unter Drogeneinfluss waren. Die Staatsanwaltschaft spricht von versuchtem Totschlag. Sie stellte einen Antrag auf Untersuchungshaft.

