Stand: 06.12.2023 18:52 Uhr Göttinger Kreistag gibt Millionen für Ravensberg im Südharz

Der Ravensberg im Südharz soll für den Tourismus aufgewertet werden. Dafür soll der Landkreis 1,85 Millionen Euro in die Straße, die Strom- und der Frischwasserleitung investieren. Das hat der Göttinger Kreistag am Mittwoch fast einstimmig beschlossen. Als Gegenleistung sichert ein Investor zu, die Gastronomie auf dem Ravensberg zu sanieren und auszubauen, hieß es in der Kreistagssitzung. Außerdem soll eine Tinyhouse-Siedlung entstehen. Vor zwei Jahren hatte der Kreistag noch 2,7 Millionen Euro für den Ravensberg in Aussicht gestellt. Die rot-grüne Kreistagsmehrheit ließ dann aber die Pläne für eine teure Abwasserleitung prüfen. Der Gutachter erklärte diese Leitung für unnötig. Deshalb spart der Landkreis nun bei den Investitionen.

