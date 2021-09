Stand: 09.09.2021 11:11 Uhr Göttinger Friedenspreis würdigt Engagement für Flüchtlinge

Der Göttinger Friedenspreis 2021 würdigt den Einsatz für Flüchtlinge. Die Auszeichnung erhalten am Sonnabend die Äbtissin M. Mechthild Thürmer, die Bewegung Seebrücke mit ihrer Kampagne "Sichere Häfen" und der Marburger Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD). Der Preis wird bereits zum 23. Mal von der Stiftung Dr. Roland Röhl vergeben und ist mit insgesamt 5.000 Euro dotiert. Das Preisgeld geht zu gleichen Teilen an Mechthild Thürmer und die Bewegung Seebrücke, da Thomas Spies als Amtsträger kein Preisgeld entgegennehmen darf. Die Laudatio bei der Preisverleihung im Deutschen Theater in Göttingen hält der frühere Bundesinnenminister Gerhard Baum (FDP).

