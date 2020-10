Stand: 22.10.2020 08:46 Uhr Göttinger Forscher entwickeln neues Super-Mikroskop

Forscher des Max-Planck-Instituts für biophysikalische Chemie in Göttingen haben ein Mikroskop entwickelt, mit dessen Hilfe einzelne Atome in einem Protein sichtbar werden. Dadurch lasse sich besser verstehen, wie Proteine in der lebenden Zelle ihre Arbeit verrichten oder Krankheiten hervorrufen, sagte einer der beteiligten Wissenschaftler NDR 1 Niedersachsen. Die neuen Erkenntnisse könnten dabei helfen, Wirkstoff-Moleküle zu verbessern und Nebenwirkungen zu verringern - auch im Kampf gegen Covid-19.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.10.2020 | 08:30 Uhr