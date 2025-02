Stand: 10.02.2025 12:45 Uhr Göttinger Forscher: Spuren zeigen Kannibalismus in der Steinzeit

Gab es in Teilen von Mitteleuropa früher Kannibalismus? Forschende aus Göttingen haben Spuren nachgewiesen, wonach sich Menschen in der altsteinzeit vor rund 18.000 Jahren kannibalisch verhalten haben. Ihre Forschungsergebnisse wurden jetzt im Fachmagazin "Scientific Reports" veröffentlicht. Die Forschenden waren Teil eines internationalen Teams, das unter anderem Knochen aus der Maszycka-Höhle in Südpolen untersucht hat. Dort wurden Manipulationsspuren an menschlichen Überresten gefunden. Diese deuteten darauf hin, dass die Toten gezielt zerteilt wurden, um an ihr Fleisch zu kommen, heißt es von der Universität Göttingen. Not sei dafür vermutlich nicht der Grund gewesen, sagt Thomas Terberger vom Seminar für Ur- und Frühgeschichte. Die Göttinger Forschenden vermuten vielmehr, dass der Kannibalismus Folge von Gewalt durch Kämpfe um Territorien gewesen sein könnte.

