Stand: 04.03.2021 08:04 Uhr Göttinger Ditib-Vorsitzender Keskin tritt zurück

Der Vorsitzende des deutsch-islamischen Moscheeverbandes (Ditib) in Göttingen, Mustafa Keskin, ist von seinem Amt zurückgetreten. Er soll in sozialen Medien Hassbotschaften gegen Juden und Armenier verbreitet haben. Den Vorwurf des Antisemitismus wies Keskin zurück. Er kündigte juristische Schritte an. Mit seinen Beiträgen habe er nur die israelische Politik kritisieren wollen, betonte Keskin. Die Göttinger Ditib-Gemeinde hat 900 Vereine.

