Stand: 14.07.2022 08:31 Uhr Göttingen will mit Gips-Eiern Taubenpopulation kontrollieren

Tauben gelten in vielen Städten als Plage - die Stadt Göttingen eröffnet deshalb einen neuen Taubenschlag. Zusammen mit dem Verein "Göttinger Stadttauben" hat sie einen geeigneten Standort gefunden: in einem Parkhaus. In dem Taubenschlag werden die Tiere betreut und ihre Eier durch Gipseier ersetzt. Ziel ist es, die Taubenpopulation in Göttingen zu kontrollieren.

