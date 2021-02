Stand: 22.02.2021 17:40 Uhr Göttingen verbucht laut DWD Rekord-Temperaturanstieg

Der heftige Wetterumschwung hat in Göttingen für einen außergewöhnlichen Rekord gesorgt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) stieg die Temperatur innerhalb von nur einer Woche um sage und schreibe 41,9 Grad. Am 14. Februar war ein Tiefstwert von minus 23,8 Grad gemessen worden. Sieben Tage später war es dann 18,1 Grad warm. Der bisherige Rekord von 41,1 Grad Unterschied innerhalb einer Woche wurde vor 141 Jahren im Jahr 1880 in Jena registriert.

