Stand: 28.12.2023 08:10 Uhr Göttingen sichert Parkscheinautomaten vor Böller-Attacken

Wie in den Vorjahren nimmt die Stadt Göttingen auch zum Jahreswechsel 2023/2024 wieder die Parkscheinautomaten außer Betrieb und versiegelt sie mit Metallplatten. In der Vergangenheit waren um den Jahreswechsel herum regelmäßig Automaten mit Feuerwerkskörpern zerstört oder beschädigt worden. Durch die Schutzmaßnahme ist das Parken in der Göttinger Innenstadt bis Neujahr kostenfrei. Wer im Bereich eines verschlossenen Automaten parkt, muss aber eine Parkscheibe gut sichtbar im Wagen auslegen. Ab Dienstag, 2. Januar 2024, herrscht in den Parkzonen wieder Gebührenpflicht.

