Göttingen ruft heute zum "Energiespar-Sonntag" auf Stand: 17.04.2022 02:00 Uhr Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD) ruft angesichts der Ereignisse in der Ukraine und der steigenden Kosten für Öl und Gas zu einem Energiespar-Sonntag am Ostersonntag auf.

"Wer es irgendwie einrichten kann, sollte an diesem Tag so wenig Energie wie möglich verbrauchen", sagte Broistedt am Dienstag. Sie riet den Göttingerinnen und Göttingern dazu, Busse und Bahnen zu nutzen oder Fahrrad zu fahren, anstatt das Auto zu nehmen, die Heizungstemperatur zu senken und unnötige Stromfresser auszuschalten. Das Sparen von Energie habe mehrere positive Aspekte, erläuterte Broistedt. Unter anderem müsse weniger Gas, Öl und Kohle aus Russland importiert werden. "Das bedeutet weniger Einnahmen für Russlands Kriegskasse", so Broistedt.

Stadt schaltet Heizkraftwerk teils ab

Die Stadt selbst wolle mit gutem Beispiel vorangehen, kündigte Broistedt an. So werde zum Beispiel in der Badelandschaft Eiswiese die Wassertemperatur um ein Grad reduziert - allein das spare 10.000 Kilowattstunden ein. Die Stadtwerke Göttingen schalten demnach in ihrem Heizkraftwerk vier Gaskessel-Anlagen ab und sichern die Versorgung an diesem Tag aus Biogas und Biomasse. Dadurch würden knapp 80.000 Kilowattstunden Erdgas sowie 18 Tonnen CO2 eingespart.

