Stand: 15.04.2024 08:49 Uhr Göttingen rückt mit Radladern gegen Sperrmüll vor Wohnhaus an

Der angesammelte Sperrmüll vor einem maroden Wohnkomplex in Göttingen soll heute abtransportiert werden. Laut Stadtsprecher Dominik Kimyon wurde dafür die Beschäftigungsförderung Göttingen beauftragt. Die wolle mit Radladern vorfahren, um den Müll zu beseitigen. Die Stadt habe zunächst die Eigentümer zur Entsorgung aufgefordert. Da nichts passiert sei, ist die Stadt nun selbst tätig geworden und will die Kosten den Eigentümern in Rechnung stellen. Es handele sich dabei um den gleichen Wohnkomplex, bei dem in der vergangenen Woche eine Begutachtung der Wohnverhältnisse stattfand.

