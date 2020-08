Stand: 21.08.2020 09:36 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Göttingen lädt zum "Picknick im Kreidekreis"

Inspiriert von den Kreidekreisen in New Yorker Parks veranstaltet die Göttinger Sport- und Freizeit GmbH heute und morgen ein "Picknick im Kreidekreis". Im Jahnstadion treten unter Corona-Bedingungen acht Musiker und Bands mit engem Bezug zur Stadt auf, wie es heißt. Die Veranstalter malen dazu 184 Kreidekreise für bis zu fünf Personen auf den Stadionrasen. Mehrere Hundert Zuschauer können so im Kreis sitzend die Konzerte genießen und picknicken.

