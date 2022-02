Stand: 23.02.2022 12:15 Uhr Göttingen ist Blitzer-Millionärin

Die Stadt Göttingen ist Blitzer-Millionärin. Das geht aus einer Umfrage der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des deutschen Anwaltvereins hervor. Rund 2,5 Millionen Euro hat Göttingen demnach durch Verwarnungen und Bußgelder im Jahr 2021 verdient. Damit liegt die Stadt deutschlandweit sogar unter den Top-Ten der Städte, die im vergangenen Jahr am besten an Blitzern verdient haben. Kurios: Obwohl mehr Geld in die Stadtkasse geflossen ist, wurden insgesamt weniger Verkehrsverstöße registriert. Rund 48.000 mal waren Göttingens Autofahrer zu schnell unterwegs. 2020 waren es noch rund 6.000 mehr - trotz Corona. In Göttingen stehen insgesamt 20 fest installierte Blitzer - obendrauf kommen noch die mobile Geschwindigkeitsüberwachung und die Blitz-Container.

