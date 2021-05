Stand: 10.05.2021 10:12 Uhr Göttingen eröffnet mobile Testzentren vor Wohnkomplexen

Die Stadt Göttingen öffnet am Montag vor drei Wohnkomplexen mobile Corona-Testzentren. An den Stationen können sich die Bewohnerinnen und Bewohner schnell und auf kurzem Weg testen lassen, ohne sich anmelden zu müssen. Das soll dazu führen, dass auch und gerade diejenigen getestet werden, die in Armut und auf engstem Raum leben, sagte Sozialdezernentin Petra Broistedt. Denn die Angebote in den anderen Zentren würden sie kaum annehmen. Gerade mit Blick auf die Lockerungen sei das Testen wichtig. Im vorigen Sommer hatte es in zwei der drei Wohnanlagen viele Corona-Fälle gegeben. Ob und wann vor den großen Wohnblocks auch mobil geimpft wird, steht noch nicht fest.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 10.05.2021 | 09:30 Uhr