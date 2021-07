Stand: 22.07.2021 11:30 Uhr Göttingen bleibt für zwei weitere Jahre "Fairtrade-Town"

Göttingen darf sich zwei weitere Jahre "Fairtrade-Town" nennen. Der Verein zur Förderung des fairen Handels in einer Welt, TransFair, hat die Stadt erneut ausgezeichnet. Der Titel sei als Ansporn für die Zukunft zu sehen, teilte die Stadt mit. Man werde sich weiterhin dafür einzusetzen, den fairen Handel auf lokaler Ebene zu fördern, hieß es. Bei offiziellen Anlässen der Verwaltung wird fair gehandelter Kaffee getrunken, in Göttinger Geschäften und in der Gastronomie gibt es einen großen Anteil an Fairtrade-Produkten. Das würdigte TransFair mit der erneuten Titelvergabe. Bundesweit gibt es mehr als 700 Fairtrade-Kommunen.

