Göttingen: Zahlreiche Schüler in Quarantäne

Mehrere Schulen in Südostniedersachsen sind von Quarantänemaßnahmen betroffen. Am Grotefend Gymnasium in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) ist nach einer Coronavirus-Infektion der gesamte sechste Jahrgang in Quarantäne. Auch die Lehrer, die in den Klassen unterrichtet haben, müssen vorerst zu Hause bleiben. Insgesamt handelt es sich um 120 Personen. Am Donnerstag soll es hier Reihentests geben.

Videos 2 Min Corona-Update: Schule in Quakenbrück geschlossen In Niedersachsen wurde wegen mehrerer Corona-Infektionen ein Gymnasium geschlossen Außerdem musste ein Fleischbetrieb im Landkreis Oldenburg die Produktion vorerst stoppen. 2 Min

Drei Schulen im Landkreis Göttingen betroffen

Nachdem zwölf Corona-Fälle in der Samtgemeinde Gieboldehausen im Eichsfeld festgestellt worden waren, wurde an zwei Schulen Quarantäne angeordnet. Betroffen sind die Kooperative Gesamtschule mit zwei Klassen und die Grundschule Gieboldehausen mit einem Jahrgang und sämtlichen Beschäftigten. Daher gibt es dort nur noch einen Notbetrieb. In Gifhorn sind aktuell 158 Kontaktpersonen von sechs infizierten Schülern in Quarantäne.

