Göttingen: Wird Quarantäne im Hochhaus verlängert?

Eigentlich sollte die einwöchige Quarantäne für die Bewohner eines Göttinger Hochhauses morgen enden. Doch noch immer sind in dem Wohnkomplex viele Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Bei einem Massentest vor rund anderthalb Wochen hatten die Behörden bei mehr als 120 der 700 Bewohner das Virus nachgewiesen. Nun deutet nach Informationen des NDR in Niedersachsen vieles darauf hin, dass die Quarantäne verlängert wird. Ob dies geschieht, will die Stadt Göttingen im Laufe des Tages bekannt geben.

Videos 01:34 Corona-Ausbrüche durch Wohnverhältnisse begünstigt In Göttingen ist es zu zwei starken Corona-Ausbrüchen in Wohnanlagen gekommen. Claudia Schröder vom Krisenstab sieht den Grund in den beengten Wohnverhältnissen. Video (01:34 min)

Zahl der Infektion im Landkreis nahe des Grenzwerts

Wenn die Quarantäne verlängert wird, würde sie allerdings nicht alle Bewohner des Hochhauses treffen. Denn bereits seit Montag dürfen Bewohner, die zweimal negativ getestet wurden, das Haus unter Auflagen wieder verlassen. Insgesamt ist die Zahl der Fälle in Stadt und Landkreis Göttingen laut einer Übersicht der Landesregierung vom Donnerstagmorgen knapp unter den Grenzwert für neue Corona-Maßnahmen gesunken. Demnach gab es in den vergangenen sieben Tagen 48,8 laborbestätigte neue Covid-19-Fälle auf 100.000 Einwohner. Ab 50 Fällen in einem Landkreis sollen nach Vereinbarungen von Bund und Ländern die Corona-Maßnahmen wieder verschärft werden. In Göttingen schwankt der Wert seit Tagen um diese Marke.

Stadt hält Lage für beherrschbar

Die Infektionen konzentrieren sich allerdings auf einen Hochhauskomplex in der Stadt, unweit eines anderen Hochhauses, in dem es kurz zuvor einen massiven Ausbruch gegeben hatte. Weil die Bewohner in dem jüngst betroffenen Hochhauskomplex unter Quarantäne gestellt wurden, ist die Lage nach Einschätzung der Stadt beherrschbar.

