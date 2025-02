Stand: 17.02.2025 08:00 Uhr Göttingen: Weihnachtsbäume immer noch nicht abgeholt

In Göttingen hat sich die Abholung der Weihnachtsbäume deutlich verzögert. An einigen der rund 100 Sammelstellen in der Stadt liegen derzeit immer noch Bäume. Sie sollen in den nächsten Tagen abgeholt werden, teilten die Göttinger Entsorgungsbetriebe (GEB) mit. Grund für die verspätete Abfuhr sei unter anderem, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krank gewesen seien, so eine Sprecherin. Hinzu kamen die winterliche Witterung mit Schnee und Eis, außerdem die Warnstreiks im öffentlichen Dienst. Über die Verzögerungen bei der Abholung der Weihnachtsbäume hatte zuerst das "Göttinger Tageblatt" berichtet.

