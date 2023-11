Stand: 09.11.2023 14:37 Uhr Göttingen: Vier Schüler durch Reizgas verletzt

Morgens um halb neun fingen mehrere Siebtklässler der Neuen IGS im Stadtteil Weende an zu husten, wie die Stadt Göttingen am Donnerstag mitteilte. Demnach tränten ihre Augen und einigen wurde schlecht. Daraufhin habe die Schulleitung das betroffene Gebäude evakuiert. Notärzte untersuchten die betroffenen Kinder vor Ort. Vier Schüler kamen anschließend zur Beobachtung in die Göttinger Uniklinik, wie es weiter hieß. Die Polizei geht davon aus, dass jemand das Reizgas absichtlich im Treppenhaus versprüht hat. Sie ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Eine Stadtsprecherin teilte mit, man vermute einen Schülerstreich. Die Berufsfeuerwehr Göttingen berichtete von einem Notruf, nachdem eine vermummte Person das Reizgas versprüht habe.

