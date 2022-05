Stand: 02.05.2022 07:55 Uhr "Oben ohne" in Göttingens Bädern: Testphase gut angelaufen

Seit dem Wochenende dürfen in den Schwimmbädern der Göttinger Sport- und Freizeitgesellschaft alle Besucher "oben ohne" baden. Laut Medienberichten kommt das Angebot offenbar gut. An den ersten beiden Tagen hätten viele Gäste das Angebot genutzt. Der Sportausschuss der Stadt Göttingen hatte sich dafür entschieden, an Sonnabenden und Sonntagen "oben ohne" in Schwimmbädern zu erlauben. Dem war ein wochenlanger Streit vorausgegangen. Anlass war ein Hausverbot, das einer Person erteilt wurde, die sich selbst nicht als Frau identifiziert und ohne Oberteil gebadet hatte. Für das "oben ohne"-Baden gilt zunächst eine Testphase bis Ende August.

