Stand: 02.03.2021 07:18 Uhr Göttingen: Verurteilter Sexualstraftäter erneut angeklagt

Ein verurteilter Sexualstraftäter aus Northeim muss sich erneut vor Gericht verantworten. Der 37-Jährige soll im vorigen Sommer versucht haben, zwei acht und elf Jahre alte Jungen in den Kofferraum seines Autos zu zerren. Beide Kinder konnten flüchten. Die Staatsanwaltschaft Göttingen hat ihn deshalb wegen versuchter sexueller Nötigung, Kindesentziehung und Freiheitsberaubung angeklagt. Der Mann hatte schon im April 2017 einen zehnjährigen Jungen auf dem Dachboden des PS-Speichers in Einbeck missbraucht. Dafür war er zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Außerdem musste an einem Präventionsprojekt teilnehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 02.03.2021 | 06:30 Uhr