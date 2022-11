Stand: 14.11.2022 19:39 Uhr Göttingen: Unbekannte stehlen Engelsskulptur von Friedhof

Unbekannte Diebe haben auf dem Göttinger Stadtfriedhof eine Engelsskulptur von ihrem Sockel gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Diebstahl am Montag von einem Mitarbeiter der Stadt bemerkt. Das 70 Jahre alte Kunstwerk ist circa 1,50 Meter groß, innen hohl und ist rund 1.500 Euro wert. Vermutlich sei die Plastik von ihrem Steinsockel abgesägt und mit einem Fahrzeug abtransportiert worden, hieß es von der Polizei. Am vergangenen Donnerstag hatten Zeugen die Figur noch an ihrem Standort gesehen. Wer Hinweise zu der Skulptur und ihrem Verschwinden geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Göttingen unter der Telefonnummer (0551) 491-2115 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 14.11.2022 | 07:30 Uhr