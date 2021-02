Stand: 07.02.2021 15:14 Uhr Göttingen: Unbekannte sprengen Geldautomaten in Bovenden

Unbekannte haben einen Geldautomaten im Landkreis Göttingen gesprengt. Die Täter hatten am Sonnabend in Bovenden vermutlich ein Gas- und Luftgemisch in den freistehenden Automaten eingeleitet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Anwohner hörten einen Knall und alarmierten die Polizei. Bei der Explosion wurden der Automat und das Gebäude stark beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten die Täter mehrere Geldkassetten. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Laut Zeugenaussagen sollen die Diebe möglicherweise mit einem dunklen Fahrzeug die Flucht ergriffen haben. Eine sofort ausgelöste Großfahndung verlief ergebnislos.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.02.2021 | 15:00 Uhr