Stand: 30.09.2019 18:43 Uhr

Göttingen: Tatverdächtiger schweigt weiter

Nach der Gewalttat von Göttingen mit zwei toten Frauen hat die Staatsanwaltschaft auch das zweite Opfer obduziert. Die 57-jährige sei an Stichverletzungen gestorben, sagte ein Sprecher am Montag. Sie hatte einer 44-Jährigen helfen wollen, die am vergangenen Donnerstag von dem Mann angegriffen worden war.

Tatverdächtiger schweigt

Der mutmaßliche Täter hat sich weiterhin nicht zur Tat geäußert. Der Verteidiger des 52-Jährigen habe nach Rücksprache mit seinem Mandanten erklärt, dass zunächst nichts gesagt werden solle, sagte der Sprecher. Die Ermittler würden nun alle Beweise zusammentragen und Zeugen befragen. "Danach bekommt der Verteidiger Akteneinsicht und eine Frist zur Stellungnahme", so der Sprecher.

Eineinhalbtägige Flucht durch Südniedersachsen

Der Mann war am Freitagabend nach eineinhalbtägiger Flucht durch Südniedersachsen gefasst worden. Er hatte einer 44-Jährigen in Göttingen aufgelauert, sie mit Brandbeschleuniger überschüttet und angezündet. Dann stach er mit einem Messer auf sie ein. Die zweite Frau, die der 44-Jährigen helfen wollte, griff er ebenfalls an. Beide Frauen starben.

