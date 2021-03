Stand: 20.03.2021 09:59 Uhr Göttingen: Supermarkt in Innenstadt gerät in Brand

Ein Brand in einem Supermarkt hat am Freitagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr in Göttingen ausgelöst. 90 Feuerwehrleute waren rund dreieinhalb Stunden im Einsatz. Wegen des Rauchgases mussten laut Polizei auch die angrenzenden Wohnhäuser evakuiert werden. Diese seien derzeit nicht bewohnbar, sagte eine Sprecherin am Sonnabendmorgen. Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen hohen sechsstelligen Betrag.

