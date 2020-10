Stand: 06.10.2020 08:00 Uhr Göttingen: Straße wegen möglichen Blindgänger gesperrt

Wegen eines möglichen Blindgängers aus dem Zweiten Weltkrieg wird in Göttingen die Godehardstraße in der Weststadt bis Donnerstag voll gesperrt. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Eine Spezialfirma untersuche Verdachtsstellen in der Straße, teilte die Stadt mit. Sollte sich der Verdacht erhärten, werde der Kampfmittelbeseitigungsdienst eingeschaltet. Im Jahr 2010 war in der Nähe der Godehardstrraße eine Zehn-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg explodiert. Drei Mitarbeiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes kamen dabei ums Leben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 06.10.2020 | 07:30 Uhr