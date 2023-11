Göttingen: Störer bei Blindgängereinsatz mussten 8.900 Euro zahlen Stand: 07.11.2023 15:43 Uhr Wer sich bei Entschärfungen von Blindgängern im Sperrgebiet aufhält, muss zahlen: Bis zu 5.000 Euro Bußgeld sind dann fällig. Die Stadt Göttingen hat nun Zahlen zu den Einsätzen im März und September genannt.

von Jan-Henrik Ipsen

Bei den Entschärfungen von Weltkriegsbomben in Göttingen ruft die Stadt in der Regel ein Sperrgebiet mit einem Radius von einem Kilometer aus. Die Polizei überprüft dann vor und während der Entschärfungen, ob sich doch noch jemand in dem Gebiet aufhält. Unter anderem sind dabei Drohnen und ein Hubschrauber im Einsatz. Das scheint aber einige Menschen nicht abzuschrecken. Im September hat sich die Zahl der Störer im Vergleich zur Bombenentschärfung im März von 13 auf 47 mehr als verdreifacht. Weil sie die Arbeit des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KBD) erschwerten, leitete die Stadt wie üblich Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen sie ein.

Es wird teurer, je näher die Entschärfung rückt

Wie viel die 47 Störer bezahlen müssen, wird im Einzelfall entschieden. "Ein wichtiger Faktor ist der konkrete Zeitpunkt des Aufgreifens", sagt Dominik Kimyon, Pressesprecher der Stadt Göttingen, dem NDR Niedersachsen. Wenn wegen der Störer die Arbeiten für die Bombenentschärfung unterbrochen werden müssen, wird es teurer. Vor allem, wenn es in der kritischen Phase der Entschärfung passiert.

Gefährdung des KBD durch unnötige Verzögerungen

Bei der letzten Entschärfung im September hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst seine Arbeit mehrmals unterbrechen müssen. Dadurch mussten rund 9.000 Menschen länger warten, bis sie wieder in ihre Wohnungen im Sperrgebiet zurück durften. "Zudem bestand in kritischen Phasen der Kampfmittelbeseitigung eine besondere Gefährdungslage für den KBD durch die unnötigen Verzögerungen und Unterbrechungen", sagt Kimyon.

Kein Maximal-Bußgeld nach Evakuierung im März

Beim Einsatz des KBD im März in Göttingen musste keiner der 13 Störer den Maximalbetrag von 5.000 Euro bezahlen. Zwei von ihnen haben ein Bußgeld von 2.000 Euro auferlegt bekommen, die anderen mussten weniger zahlen. Ein Verfahren wurde eingestellt, in einem weiteren Fall hat die Person Berufung eingelegt.

Bußgelder nach Bombenräumung im März in Göttingen Anzahl der Bußgeldverfahren Höhe des Bußgeldes in Euro 3 250 1 300 1 500 3 750 1 1.000 2 2.000