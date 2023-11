Stand: 08.11.2023 08:58 Uhr Göttingen: Stadt will mehr Wohnungen in der Weststadt kaufen

Der Rat der Stadt Göttingen entscheidet heute darüber, ob die Stadt weitere Wohnungen in einem Gebäudekomplex in der Weststadt erwerben soll. Die Immobilie "Hagenweg 20" in Göttingen gilt als sozialer Brennpunkt. Um die Wohnverhältnisse zu verbessern, hat die Stadt bereits 22 von insgesamt 165 Wohnungen gekauft. Für weitere 119 Einheiten in der heruntergekommenen Anlage hat die Stadt ein Angebot abgegeben. Gekauft werden sie aber erst, wenn der Rat zustimmt, hat Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD) erklärt. Durch den Ankauf der Wohnungen könnte die Stadt Mehrheitseigentümerin werden. Somit wäre eine Sanierung oder ein Abriss und ein kompletter Neubau leichter durchzusetzen.

