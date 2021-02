Göttingen: Sprengung zieht auch Kirche in Mitleidenschaft Stand: 01.02.2021 13:03 Uhr In Göttingen sind bei der kontrollierten Sprengung von vier Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg mehrere Gebäude in der Umgebung der katholische Kirche St. Godehard beschädigt worden.

"Am Pfarrheim haben sich einige Risse gebildet, sie scheinen aber harmlos", sagte Kirchenvorsteher Karl-Heinz Ringel am Montag. Im Pfarrsaal seien die Lampen durch die Druckwelle der Bombenexplosion so in Schwingung geraten, dass sie zerbrachen und überall Scherben liegen.

Einzelne Dachziegel heruntergefallen

Nach Angaben der katholischen Pressestelle sind weitere kleine Schäden in einem Besprechungsraum entstanden. Auch die Dächer von Kirche, Pfarrheim, Pfarrhaus und Caritas-Zentrum an der Godehardstraße müssten noch genau auf Schäden untersucht werden. Einzelne Dachziegel seien herunter geschleudert worden. Im Caritas-Zentrum sei ein Fensterelement geborsten.

Videos 2 Min Göttingen: Vier Weltkriegsbomben wurden gesprengt Aufgrund guter Vorbereitungen sind die Spreng-Auswirkungen minimal gewesen. 8.300 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. 2 Min

Kirche rechnet mit Kosten im sechsstelligen Bereich

Die Pfarrgemeinde St. Godehard rechnet mit Renovierungskosten im sechsstelligen Euro-Bereich. "Neben den Schäden im Pfarrheim und an den Dächern müssen wir den Parkplatz vor dem Pfarrheim komplett erneuern", sagte Ringel. Für die Caritas müssten die Kosten noch ermittelt werden. Außer an den Kirchengebäuden gab es Schäden auch an weiteren Häusern in der Göttinger Weststadt. Bei diesen Gebäuden wurden Scheiben, Türen und Dachziegel zerstört. Die Bewohner von drei Häusern konnten zunächst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Rund 8.300 Bewohner hatten wegen der Bombensprengungen zeitweilig ihre Häuser und Wohnungen verlassen müssen.

