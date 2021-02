Göttingen: Sperrung nach Wasserrohrbruch teils aufgehoben Stand: 24.02.2021 15:06 Uhr In Göttingen ist eine der Zufahrtsstraßen zum Stadtzentrum schwer beschädigt worden. Die Weender Landstraße bleibt stadtauswärts zwischen Weender Tor und Kreuzbergring länger gesperrt.

Bis einschließlich zum 5. März soll die Sperrung voraussichtlich bestehen bleiben. Die Fahrbahn in Richtung Süden ist nach Angaben der Stadt wieder halbseitig freigegeben. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatte es einen massiven Wasserrohrbruch gegeben, wodurch die Straße in dem Bereich komplett aufgerissen war. Gegen 6 Uhr habe die Feuerwehr den Stadtwerken den Schaden gemeldet. Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, waren vier Fahrspuren auf mehreren Hundert Metern überflutet. Anliegende Häuser seien aber nicht beschädigt worden.

Stadtwerke: Haushalte weiterhin versorgt

Laut Stadtwerkesprecherin Claudia Weitemeyer werden alle Haushalte trotz des Schadens weiterhin mit Wasser versorgt. Aus welchem Grund es zu dem Wasserrohrbruch kam, sei unklar. Derartige Leckagen kämen immer wieder mal vor, so die Sprecherin.

Jederzeit zum nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min