Stand: 19.05.2025 17:55 Uhr Göttingen: Schwer verletzter 19-Jähriger auf Gehweg entdeckt

Bereits am vergangenen Donnerstag (15. Mai) hat ein Passant gegen 13.10 Uhr an der Göttinger Europa-Allee einen schwer am Kopf verletzten jungen Mann gefunden. Der 19-Jährige lag nach Angaben der Polizei quer auf dem Gehweg zwischen den Hausnummern 50 und 52. Bekleidet war er demnach mit einer schwarzen Jeans, einem grauen Pullover und weißen Turnschuhen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Weil völlig unklar ist, woher die schweren Kopfverletzungen stammen und auch ein Angriff nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei Göttingen nun mögliche Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer (0551) 491 21 15.

