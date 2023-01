Stand: 20.01.2023 09:35 Uhr Göttingen: Schockanrufer erbeuten Geld und Schmuck von Seniorin

Betrüger haben durch einen Schockanruf eine Seniorin aus dem Göttinger Stadtteil Geismar um wertvollen Schmuck und Bargeld gebracht. Nach Angaben der Polizei Göttingen hatte sich ein Täter am Telefon als angeblicher Sohn der Frau ausgegeben. Er berichtete mit weinerlicher Stimme, er sei in einen Unfall verwickelt gewesen, bei dem eine junge Frau starb. Eine angebliche Polizistin übernahm das Gespräch und teilte der Seniorin mit, man habe den Sohn festgenommen, die Frau müsse eine Kaution hinterlegen. Das Telefonat hat rund 90 Minuten gedauert, so die Polizei. Die Seniorin haben einem Kurier Schmuck und Geld übergab. Die Höhe des Schadens ist unklar. Die Polizei fahndet nach den Tätern.

