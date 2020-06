Stand: 05.06.2020 19:04 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Göttingen: Rund hundert Schüler in Quarantäne

Der Corona-Ausbruch in Göttingen hat auch über das Wochenende hinaus Auswirkungen auf den Schulbetrieb in der Stadt. Zwar dürfen die Schulen nach der vorübergehenden Schließung ab Montag wieder unter strengen Auflagen den Betrieb aufnehmen. Doch werden zahlreiche Schulkinder fehlen: Nach einer aktuellen Berechnung müssen "etwas weniger als Hundert" Kinder und Jugendliche in eine zweiwöchige häusliche Quarantäne, wie die Göttinger Sozialdezernentin Petra Broistedt (SPD) am Freitagabend mitteilte. Zuvor hatte es vonseiten der Stadt geheißen, dass mehrere Hundert Schüler betroffen wären. Es handelt sich dabei um Klassen der Kinder, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben.

Mindestens 39 Schüler infiziert

Nach mehreren Privatfeiern hatten sich mehr als 120 Menschen mit Corona angesteckt. Darunter sind 39 Schülerinnen und Schüler. Womöglich sind auch mehr betroffen: Die Stadt lässt seit Freitag per Massentest rund 600 Bewohner eines Hochhauses in einem mobilen Testzentrum auf das Coronavirus testen. Das Virus hatte sich infolge von Familienfeiern verbreitet. Knapp 220 Menschen kamen als Kontaktpersonen ersten Grades in Quarantäne. Um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat die Stadt das öffentliche Leben in Teilen wieder eingeschränkt.

