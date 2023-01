Stand: 18.01.2023 08:56 Uhr Göttingen: Radfahrerin nach Zusammenstoß schwer verletzt

Am Göttinger Busbahnhof ist eine Radfahrerin frontal mit einem Linienbus zusammengestoßen. Retter lieferten die 62-Jährige schwer verletzt in ein Krankenhaus ein, wie die Polizei mitteilte. Der Busfahrer habe einen Schock erlitten und musste vor Ort von einem Notarzt versorgt werden. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Busfahrer die Frau übersehen haben, als er an einen Bussteig anfahren wollte. Der Linienbus wurde bei dem Unfall beschädigt, zur Schadenshöhe äußerte sich die Polizei nicht. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0551) 4 91 22 15 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 17.01.2023 | 06:30 Uhr