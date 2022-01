Stand: 27.01.2022 10:16 Uhr Göttingen: Prozess wegen schweren Diebstahls

35 Tonnen Edelstahldraht, einen Sattelauflieger und einen kompletten Lkw sollen ein 39-Jähriger und seine Komplizen gestohlen haben. Deshalb steht der Mann von Donnerstag an vor dem Landgericht Göttingen. Die Taten soll die Bande laut Anklage 2015 begangen haben, in Hannover, Göttingen und Sittensen, sagte ein Gerichtssprecher dem NDR in Niedersachsen. Die anderen Bandenmitglieder sind bereits verurteilt. Der Gesamtschaden soll bei 268.000 Euro liegen.

