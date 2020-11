Stand: 19.11.2020 10:55 Uhr Göttingen: Massiver Protest gegen Industriegebiet

Die Bürgerinitiative "Dragoner-anger" in Göttingen will heute 3.000 Unterschriften gegen ein geplantes Industriegebiet an die Stadt übergeben und plant eine Kundgebung direkt vor der Bauausschuss-Sitzung. Die Bürger befürchten Lärm und Dreck durch ein Betonmischwerk auf dem Gelände. Außerdem gingen nach ihren Befürchtungen 15 Hektar wertvoller Ackerboden verloren. In einem offenen Brief haben auch 37 WissenschaftlerInnen aus Göttingen und Umgebung auf die massiven ökologischen Folgen der Boden-Versiegelung hingewiesen und gefordert, die Pläne zu stoppen.

