Stand: 16.03.2022 16:40 Uhr Göttingen: Mann attackiert Joggerin und flüchtet

Ein unbekannter Mann hat in Göttingen eine Joggerin attackiert und dabei leicht verletzt. Das berichtet die Polizei. Demnach kam es am vergangenen Freitag gegen 19 Uhr in Höhe des Wasserwerks zu dem Angriff. Die Joggerin wehrte sich und rief um Hilfe, worauf der Täter die Flucht ergriff. Die Frau musste ins Krankenhaus gebracht werden. Warum der Mann sie angriff, ist bislang unklar. Die Polizei beschreibt den Täter als 20 bis 30 Jahre alt, um die 1,70 Meter groß, mit braunem Haar und einer schmalen Statur. Zur Tatzeit trug er ein helles Sweatshirt, eine graue oder blaue Jogginghose, helle Sportschuhe und eine schwarze Bauchtasche. Die Göttinger Beamten bitten um Zeugenhinweise unter (0551) 491-2115.

